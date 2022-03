Ruim 1,7 miljoen mensen gevlucht uit Oekraïne

Sinds de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari zijn ruim 1,73 miljoen mensen dat land ontvlucht, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Dat zijn er zo’n 200.000 meer in een etmaal.

Het leeuwendeel vluchtte naar Polen. Daar zijn inmiddels meer dan 1 miljoen mensen gearriveerd uit het buurland. Ook buurlanden als Hongarije, Roemenië, Slowakije en Moldavië hebben veel vluchtelingen ontvangen.

Volgens de vluchtelingenorganisatie zijn ruim 183.000 mensen doorgereisd naar andere landen in Europa. Zo zijn er in Duitsland zeker 50.000 gearriveerd, maar omdat er geen controles zijn langs EU-grenzen kunnen dat er veel meer zijn. Het gaat niet alleen om Oekraïners, maar ook mensen uit Oezbekistan, Belarus, India, Nigeria, Marokko, de VS en andere landen.

De UNHCR spreekt over de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Rode Kruis waarschuwt voor groeiende humanitaire nood en massale ontheemding in Oekraïne. De organisatie verwacht dat ook buiten Oekraïne de hulpbehoefte veel groter wordt.