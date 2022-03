Advocaat: Staat toont onwil door niet evacueren Afghaanse ‘fixers’

Twee mannen die in Afghanistan voor Nederlandse journalisten werkten eisen dat de Staat hen naar Nederland evacueert. ‘Ze hebben hier het volste recht op. Het is gewoon onwil van de Staat’, zo betoogde hun advocaat maandag tijdens een kort geding bij de rechtbank in Den Haag.

Sardar en Jamal waren in Afghanistan werkzaam als zogeheten fixers. Dat zijn lokale contactpersonen die correspondenten ondersteunen bij hun werk. Het tweetal is gevlucht toen de Taliban de macht overnamen en zit momenteel in Pakistan.

Hun advocaat wees er bij de rechtbank op dat in de zomer van vorig jaar een motie van D66-Kamerlid Salima Belhaj is aangenomen die de regering verzoekt om onder anderen tolken en fixers ‘zo snel mogelijk te evacueren’.

Uitlegverschil

De Staat verzet zich nu tegen het naar Nederland halen van de mannen. Volgens de advocaat van de Staat hield de verplichting zoals in de motie is geformuleerd op zodra Nederland op 26 augustus Afghanistan verliet. Volgens haar gaat het ook om een ‘uitlegverschil’. ‘Het is een oproep om zoveel mogelijk mensen te evacueren. De motie houdt er zelf al rekening mee dat dat niet lukt.’

De rechter probeert maandag uitspraak te doen in het kort geding. Mocht dat niet lukken, wordt een nieuwe datum aan het einde van de maand geprikt.