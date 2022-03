Hoekstra steunt eventueel NAVO-lidmaatschap van Finland

Door de Russische invasie in Oekraïne is de houding in Finland omgeslagen. De Finnen wilden nooit lid worden van het bondgenootschap, maar na de invasie is een meerderheid voor toetreding, bleek uit een peiling onlangs.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat Finland gaat doen, verklaarde de Finse minister Pekka Haavisto van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie met Hoekstra. Finland werkt al jaren nauw samen met de NAVO.

De oorlog heeft voor een historische wending in de Finse relatie met Rusland gezorgd. Helsinki heeft na de Russische invasie de zijde van Kiev gekozen en geweren, munitie en antitankwapens aan Oekraïne geleverd. Ook werden Rusland sancties opgelegd.