Johns Hopkins: dodental door corona stijgt tot boven 6 miljoen

Het coronavirus heeft inmiddels aan meer dan 6 miljoen mensen het leven gekost. De teller staat op 6.000.316 bevestigde en geregistreerde sterfgevallen, meldt de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins. Die universiteit in Baltimore (Maryland) houdt statistieken bij sinds het begin van de pandemie.

Begin november was de grens van 5 miljoen coronadoden gepasseerd. Dat betekent dat het aantal sterfgevallen in ruim 120 dagen met een miljoen is toegenomen.

De Verenigde Staten hebben de meeste sterfgevallen. Daar zijn bijna 960.000 doden door corona geregistreerd. Brazilië telt meer dan 650.000 coronasterfgevallen, India meer dan 515.000 en Rusland ongeveer 350.000. De werkelijke aantallen kunnen hoger zijn.