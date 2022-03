Weinig rijksgebouwen geschikt voor vluchtelingen

Op korte termijn is niet te verwachten dat meer vastgoed van het Rijk snel geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Sinds de zomer van 2021 heeft het Rijksvastgoedbedrijf zestien panden aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangeboden voor de opvang van vluchtelingen. Sinds het najaar is een aantal Defensielocaties tijdelijk in gebruik (geweest) voor de opvang.

Dat schrijft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Kamer. Rijksvastgoed is vrijwel nooit zonder aanpassingen geschikt als huisvesting, schrijf De Jonge. ‘Er is te weinig sanitair en er zijn geen of onvoldoende mogelijkheden om te kunnen koken.’ Daarnaast moet het bestemmingsplan vaak worden gewijzigd, waarvoor het Rijk afhankelijk is van gemeenten. Dit geldt ook voor tijdelijke vergunningverlening.

De Jonge reageert hiermee op een voorstel van Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) van december vorig jaar. In die aangenomen motie werd de minister van Binnenlandse Zaken opgedragen te inventariseren welke gebouwen van de rijksoverheid geschikt kunnen worden gemaakt voor de opvang van Afghanen of andere vluchtelingen in oorlogsgebieden.