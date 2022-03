Beurzen onderuit, goud en olie stijgen door vrees zware sancties

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag opnieuw onderuit. Beleggers dumpten hun aandelen door de verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne en de zorgen over de impact van de sancties tegen Rusland op de wereldeconomie, en zochten veiligere havens op zoals goud. De olieprijzen schoten ook verder omhoog na berichten dat de Verenigde Staten en de Europese bondgenoten overwegen Russische olie te boycotten.

De prijs van goud steeg 2 procent tot 2005 dollar per troy ounce (31,1 gram). Het was voor het eerst in anderhalf jaar dat het edelmetaal weer meer dan 2000 dollar kostte. De olieprijs bereikte het hoogste niveau sinds 2008. Brentolie werd bijna 7 procent duurder op 126,26 dollar per vat en de prijs van Amerikaanse olie steeg 6,7 procent tot 123,38 dollar per vat.

Naast de prijzen voor energie worden ook metalen, tarwe en andere gewassen flink duurder. Dit zal doorwerken in de prijzen die consumenten betalen voor tal van voedingsproducten zoals brood, pasta en andere graanproducten en de al hoge inflatie verder aanjagen.

Olieprijzen

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 1,6 procent lager op 661,23 punten. De MidKap daalde 3,6 procent tot 909,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 3,5 procent. Londen verloor 1,7 procent.

De olieproducenten profiteerden van de hogere olieprijzen. In Londen klom BP 3 procent en in Amsterdam voerde Shell (plus 6 procent) de schaarse stijgers aan. Shell liet afgelopen weekeinde weten de winst op goedkoop ingekochte Russische olie te bestemmen voor humanitaire hulp aan Oekraïne.

ING

ING, die van de Nederlandse bank het grootste risico loopt door de oorlog in Oekraïne, kreeg opnieuw een tik van bijna 7 procent, na de koersval 10 procent op vrijdag. In Parijs verloor Crédit Agricole dik 5 procent. De Franse bank verklaarde 6,4 miljard euro aan leningen te hebben uitstaan in Rusland en Oekraïne.

Ook verlichtingsbedrijf Signify (min 11 procent) was opnieuw een opvallende daler na het koersverlies van bijna 11 procent op vrijdag. Heineken zakte 6,5 procent. De bierbrouwer verklaarde te stoppen met zijn export naar Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook zijn alle nieuwe investeringen in het land stopgezet.

Air France-KLM

In de MidKap kelderde tankopslagbedrijf Vopak 14 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM leverde 9 procent in door het vooruitzicht van nog hogere brandstofkosten. Kunstmestproducent OCI (plus 9 procent) profiteerde juist van hogere prijzen en krapte op de markt voor kunstmest.

De euro was 1,0833 dollar waard, tegenover 1,0911 dollar op vrijdag.