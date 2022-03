Rusland steunt overleg over nucleaire veiligheid Oekraïne

Rusland is voorstander van het voorstel van Rafael Grossi, topman van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA), om met alle betrokken partijen te praten over de veiligheid van de nucleaire installaties in Oekraïne.

‘Rusland steunt het idee van Grossi voor een ontmoeting met de drie partijen en wij verwachten dat Oekraïne ook mee zal werken’, zei de gezant van Moskou in het IAEA, Michail Oeljanov, maandag tegen verslaggevers. Grossi liet vrijdag al weten dat Rusland en Oekraïne zijn aanbod om met het agentschap in gesprek te gaan in overweging namen.

De gezant zei echter dat de Russen niet willen dat het gesprek bij Tsjernobyl plaatsvindt. Vorige week is de in 1986 ontplofte kerncentrale in Tsjernobyl, zo’n 100 kilometer ten noorden van Kiev, onder Russische controle gekomen. ‘Ik denk niet dat Tsjernobyl de beste locatie is voor zo’n bijeenkomst. De wereld heeft veel hoofdsteden’, aldus Oeljanov.

Vorige week namen de Russen ook de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, de grootste kerncentrale van Europa, in. Hoewel er tijdens de gevechten tussen Oekraïense en Russische troepen geen schade is ontstaan aan de reactoren, werd er wel een gebouw in de buurt van het nucleaire complex geraakt door een projectiel. Grossi zei eerder te vermoeden dat de Russen daar verantwoordelijk voor zijn.