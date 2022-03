Ruim 26.000 huiseigenaren bieden vluchtelingen plek via Airbnb

Meer dan 26.000 woningeigenaren wereldwijd hebben via woningverhuurplatform Airbnb een plek geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Dat aantal is inclusief ruim 11.000 nieuwe verhuurders die zich de afgelopen week om die reden hebben aangemeld. Dat heeft topman en medeoprichter Brian Chesky maandag gezegd op Twitter. Airbnb kon niet direct zeggen hoeveel plekken er door Nederlanders zijn aangeboden.

Airbnb maakte vorige week bekend dat het een tijdelijk verblijf zal bekostigen voor tot 100.000 Oekraïense vluchtelingen. Steeds meer mensen vluchten voor het geweld in het land na de Russische invasie. Zondag maakte de Poolse douane bekend dat inmiddels meer dan 1 miljoen vluchtelingen bij Polen de grens zijn overgestoken.

Het verhuurplatform heeft daarnaast tijdelijk de servicekosten afgeschaft voor boekingen in Oekraïne. Tienduizenden mensen per dag van over de hele wereld boeken een verblijf in het land. Dat doen ze niet om op vakantie te gaan maar om de verhuurders financieel bij te staan. De campagne is op sociale media ontstaan. Eind vorige week maakte Airbnb bekend voorlopig alle activiteiten in Rusland en Belarus op te schorten vanwege de invasie van Oekraïne.