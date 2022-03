UBS-topman Hamers goed voor beloning van 11 miljoen euro

Ralph Hamers, de topman van de Zwitserse bank UBS, was vorig jaar goed voor een beloning van 11 miljoen Zwitserse frank, omgerekend ook zo’n 11 miljoen euro. Daarmee verdiende de voormalig topman van ING iets minder dan zijn voorganger een jaar eerder. De zogeheten bonuspool bij UBS werd verder met 10 procent verhoogd. Van de 11 miljoen frank van Hamers is een slordige 8,5 miljoen frank een zogeheten variabele beloning.

Dat de bank de bonussen maar relatief mondjesmaat verhoogde had alles te maken met het debacle rond investeringsfonds Archegos dat de bank honderden miljoenen kostte. Daarnaast wil de bank niet het risico lopen dat talentvolle mensen naar andere banken overstappen. Zeker in een jaar waarin met name op het gebied van fusies en overnames recordresultaten werden geboekt.

De totale bonuspot voor 2021 is gevuld met 3,4 miljard frank. Dat was een jaar eerder nog iets meer dan 3 miljard frank. Banken in heel Europa, maar ook op Wall Street verhogen hun personeelsvergoedingen omdat de concurrentie om talent aan te trekken hevig is. Zeker nu banken een levendige handel kennen in de begeleiding van overnames, maar het ook druk hebben bij de handelsdivisies.

Archegos

Handelaren bij Amerikaanse banken als Morgan Stanley, JPMorgan Chase, en Goldman Sachs kregen bonusverhogingen van maar liefst 30 tot 50 procent. Volgens Hamers vormt de loondruk in de VS en Azië vooral een uitdaging voor het behouden van mensen.

Handelaren bij UBS zagen hun bonus over vorig jaar met ongeveer 10 procent dalen als gevolg van de Archegos-kwestie. Het investeringsfonds nam gigantische gokken op de aandelenmarkt en wist met geleend geld van banken veel grotere posities in te nemen dan mogelijk zou zijn geweest met het eigen kapitaal. Na een daling van de aandelenkoersen waarop Archegos had ingezet, moesten banken de aandelen die ze in onderpand kregen met verlies op de markt dumpen.

De bonuspot voor het uitvoerende management zat 6 procent minder vol. Hamers heeft daarbij de maatstaven voor de toplaag aangepast. Daardoor komt een groter deel van hun beloning van de algemene groepsprestatie in plaats van de prestaties van de divisies waar ze leiding aan geven.