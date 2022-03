China roemt vriendschap met Rusland, stuurt hulp aan Oekraïne

De minister herhaalde zijn oproep dat Moskou en Kiev hun onderhandelingen over het staken van de vijandelijkheden zo snel mogelijk moeten voortzetten. Die staan voor later op de dag gepland, maar daarover is nog veel onduidelijk. Beijing is bereid om samen met de internationale gemeenschap te bemiddelen, aldus de bewindsman.

Vorige maand kwamen de Chinese president Xi Jinping en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin een partnerschap ‘zonder grenzen’ overeen. Beijing heeft de Russische invasie in Oekraïne niet veroordeeld, maar ook geen steun uitgesproken.

Volgens de Australische premier Scott Morrison heeft China een cruciale rol als het gaat om het beëindigen van de oorlog die inmiddels ruim anderhalve week duurt. Het is aan China om aan te tonen dat het zich inzet voor vrede en respect voor soevereiniteit ‘op dit scharnierpunt van de geschiedenis’, zei Morrison.

Volgens hem heeft geen enkel ander land meer invloed op de machthebbers in Moskou en zou Beijing net als de rest van de wereld de invasie moeten veroordelen en sancties instellen tegen Rusland. Morrison hekelde de economische reddingslijn die China Rusland biedt door onder meer de importbeperkingen voor graan te versoepelen.