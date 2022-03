Zorgmedewerkers verwachten dat werkdruk weer stijgt door corona

Bijna een derde van de zorg- en welzijnsmedewerkers verwacht dat de werkdruk de komende maanden sterk toeneemt. Dat komt naar voren uit navraag door PGGM&CO in samenwerking met Stichting IZZ onder bijna 2000 mensen die werken in de zorg en welzijn. De medewerkers verwachten dat de werkdruk onder meer zal stijgen door het loslaten van de coronamaatregelen en de nog geplande inhaalzorg. Van de ondervraagden ervaart bijna de helft nu al een hoge werkdruk.

Volgens PGGM&CO trekt de werkdruk een wissel op de balans tussen het werk en privéleven van de medewerkers. Ook zijn ze mentaal minder fit en hebben ze minder energie.

Door de pandemie twijfelt 38 procent of ze werken in de zorg kunnen volhouden. 35 procent heeft minder werkplezier. Daarbij heeft 37 procent van de medewerkers corona gehad. 29 procent daarvan heeft hier langdurige klachten aan overgehouden.

Volgens Henriette Davelaar, directeur van PGGM&CO, is het zaak ‘deze cijfers serieus te nemen en onze zorg- en welzijnsmedewerkers te blijven steunen’. ‘Juist nu het slot van ons land is, moeten we ons hier allemaal extra van bewust zijn en ernaar handelen.’ Volgens haar is de zorg en welzijnssector ‘nog verre van ‘vrij’’. ‘Veel zorg- en welzijnsmedewerkers werken al langere tijd op hun reserves. De verwachte sterke toename van werkdruk, betekent dat de grootste klap nog komt.’

De ondervraagden werken onder meer in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de jeugd- en kraamzorg.