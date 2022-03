Unilever duidelijker over vet-, zout- en suikerscore producten

Unilever, dat onder druk staat van investeerders om meer verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren van de gezondheid van consumenten, zal de scores jaarlijks publiceren. Daarmee wordt in oktober begonnen. De stap door het bedrijf volgt op het initiatief van een grote groep beleggers die een resolutie indienden waarbij Unilever opgeroepen werd doelen te stellen om het aandeel gezonde producten dat het verkoopt te vergroten. Volgens Unilever is die resolutie nu ingetrokken.

‘Een voedingsmiddelenfabrikant zo groot als Unilever heeft de macht om de gezondheid van miljoenen mensen over de hele wereld te verbeteren,’ zei ShareAction, de aandeelhoudersgroep die Unilever onder druk zette over de veranderingen. ‘De beloofde transparantie stelt een nieuwe norm voor de sector. We hopen en verwachten dat anderen zullen volgen.’

Unilever publiceerde eind 2020 voedingsdoelstellingen, waaronder doelstellingen voor de verkoop van plantaardige voedingsmiddelen, de vermindering van zout, suiker en calorieën, en een grotere verkoop van gezondere voedingsmiddelen. Het bedrijf is van plan om zijn specifieke doelstellingen die eind 2022 aflopen, bij te werken en te versterken, aldus een verklaring van Unilever.