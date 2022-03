Handel China en Rusland piekte voorafgaand aan oorlog Oekrai¨ne

De handel tussen China en Rusland is in de eerste weken van dit jaar, voorafgaand aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, sterk toegenomen. Volgens Chinese douanegegevens over januari en februari steeg de uitvoer naar Rusland in deze periode met 41 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Andersom was Rusland in die periode de op een na belangrijkste importeur voor China. Beijing koopt met name energieproducten zoals olie en gas van het buurland. De handel met China is voor Rusland van groot belang. Sinds de annexatie van de Krim zijn er verschillende sancties tegen Moskou ingesteld door met name westerse landen. Het isolement is na de inval van Oekraïne alleen nog maar groter geworden.

China is al meer dan tien jaar de belangrijkste handelspartner voor Rusland. Beijing gaf vlak voor de inval in Oekraïne nog zijn goedkeuring voor de import van Russische tarwe. Volgens kenners zal China zijn handelsactiviteiten met Rusland vanwege de internationale druk nu niet drastisch gaan verhogen, nu de Russen door de ingestelde sancties weinig andere mogelijkheden hebben voor het drijven van handel.

De totale export van China steeg in de eerste twee maanden van het jaar met ruim 16 procent. Dat kwam, naast de plus met Rusland, ook door een grotere vraag naar goederen. De export blijft daarmee een lichtpunt voor de Chinese economie, waarvan de groei de afgelopen maanden sterk is vertraagd als gevolg van virusuitbraken, problemen op de vastgoedmarkt en strengere regelgeving voor belangrijke sectoren.

De Chinese regering zette het doel van economische groei voor dit jaar onlangs op 5,5 procent. Dat is het laagste percentage in meer dan dertig jaar tijd.