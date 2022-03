Actiedag voor Oekraïne van start met 21,4 miljoen euro op Giro555

Op Giro555 is in de afgelopen dagen 21,4 miljoen euro gedoneerd voor hulp aan Oekraïne. Dat is 5 miljoen euro meer dan de vorige tussenstand, afgelopen zaterdag. Het gironummer werd een week geleden namens elf samenwerkende hulporganisaties geopend voor hulp aan Oekraïne na de inval van Rusland.

Radio-dj’s Sander Lantinga en Gerard Ekdom hebben maandag om 06.00 uur het startsein gegeven voor de landelijke actiedag van Giro555 Samen in actie voor Oekraïne. Landelijke en regionale media komen de hele dag massaal in actie voor Giro555.