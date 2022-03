Nieuw-Zeeland breidt sancties tegen Rusland uit

‘Een wetsvoorstel van deze aard is nog nooit bij ons parlement ingediend, maar nu Rusland zijn veto uitspreekt over VN-sancties, moeten we zelf optreden om Oekraïne en onze partners te steunen in hun verzet tegen deze invasie’, zegt Ardern. Er kunnen sancties worden opgelegd aan mensen, diensten, bedrijven en activa die verband houden met degenen in Rusland die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de invasie, of die van economisch of strategisch belang zijn voor Rusland, inclusief oligarchen.

Tegoeden in Nieuw-Zeeland kunnen worden bevroren. En degenen die gesanctioneerd zijn, zullen ook worden belet activa naar Nieuw-Zeeland te verplaatsen of het financiële systeem te gebruiken als een ‘achterdeur’ om sancties die door andere landen zijn opgelegd te omzeilen, aldus de minister-president.

Russische superjachten, schepen en vliegtuigen zouden ook de toegang tot de wateren of het luchtruim van Nieuw-Zeeland kunnen worden ontzegd. Ardern: ‘Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om sancties op te leggen aan andere staten die medeplichtig zijn aan de illegale acties van Rusland, zoals Belarus’.