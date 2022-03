Minister Hoekstra naar Finland en Baltische staten

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) brengt maandag een bezoek aan Finland, Estland en Letland. Een dag later is hij in Litouwen waar Nederlandse militairen gestationeerd zijn.

De vier landen grenzen aan Rusland en maken zich zorgen over hun veiligheid na de Russische invasie in Oekraïne. De NAVO heeft haar inmiddels aanwezigheid in de Baltische staten versterkt. Finland is geen lid van de NAVO, maar haalt de banden met de VS aan.

Hoekstra spreekt in Helsinki zijn ambtsgenoot Pekka Haavisto. Daarna reist hij door naar Estland voor een onderhoud met premier Kaja Kallas. Zij riep eerder de NAVO op om permanent troepen te gaan legeren in de Baltische staten.

In Letland staat een ontmoeting met minister Edgars Rinkevics van Buitenlandse Zaken op de agenda. Ook brengen Rinkevics en Hoekstra een bezoek aan de ambassade van Oekraïne om hun steun te betuigen.

Dinsdag heeft Hoekstra een onderhoud met onder anderen de Belarussische oppositieleider in ballingschap, Svetlana Tichanovskaja. Vanuit Belarus zijn Russische troepen Oekraïne binnengetrokken. Daarom wordt het bewind in Minsk nieuwe sancties opgelegd.

De reis wordt afgesloten bij de ongeveer 270 Nederlandse militairen in Rukla. Die zijn hier al meer meer dan vijf jaar permanent aanwezig om de Russen af te schrikken en de Litouwers gerust te stellen.