Rutte bespreekt Oekrai¨ense situatie in Londen

Minister-president Mark Rutte voert maandag in Londen gesprekken met de Britse premier Boris Johnson en de Canadese premier Justin Trudeau. De Russische inval in Oekraïne staat daarin centraal.

Rutte spreekt maandag zowel Johnson als Trudeau afzonderlijk, als de twee premiers gezamenlijk. Donderdag gaat de premier naar Parijs om informeel met alle Europese regeringsleiders te spreken over de situatie in Oekraïne.

De minister-president staat "voortdurend in contact" met zijn Europese collega's, zo liet hij vrijdag via Twitter weten. Ook Oekraïners hebben de persoonlijke aandacht van Rutte; zowel Oekraïners die in Nederland wonen, als de bevolking van Oekraïne zelf die dagelijks onder de door Rusland gestarte oorlog lijdt. Voor hen nam Rutte eerder een videoboodschap op waarin hij hen blijvende steun toezegde in de strijd tegen de Russen in de vorm van wapens, medicijnen en voedsel.

Het kabinet en Rutte hebben zich de afgelopen dagen fel uitgesproken tegen de Russische agressie, net zoals regeringleiders van andere landen van de Europese Unie. Een van de dieptepunten van de afgelopen dagen was de aanval op de kerncentrale van Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne. Rutte veroordeelde deze aanval als "levensgevaarlijk" en "roekeloos".