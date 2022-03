Congrespolitie geeft noodverklaring af vanwege truckerskonvooien

Het protest is zondag begonnen en bestond uit truckers die twee luidruchtige rondjes over een van de snelwegen aflegden. Ze reden op de middelste baan, net onder de snelheidslimiet en toeterden naar supporters die op viaducten stonden. Naar verwachting volgen de komende dagen nog meer acties.

Ambtenaren zijn vooral bezorgd over wat de konvooien maandag doen, zegt een veiligheidsfunctionaris van het Congres. De noodverklaring stelt de politie in staat hulp te vragen van de Nationale Garde en hotelrekeningen en eten te betalen voor agenten zodat ze in de buurt van het Capitool kunnen blijven.

In Canada waren eind januari en afgelopen maand ook zogenoemde vrijheidskonvooien van truckers die demonstreerden tegen coronamaatregelen. Wegen in de hoofdstad Ottawa werden dagenlang geblokkeerd, net als belangrijke grensovergangen met de VS. Het fenomeen van de vrijheidskonvooien waaide ook over naar andere landen, zoals Nederland, waar het in Den Haag tot een demonstratie kwam.