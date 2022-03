Zelenski kapittelt westers zwijgen na dreiging aanval Moskou

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft kritiek geuit over het uitbleven van reacties van westerse leiders op de Russische aankondiging de Oekraïense wapenindustrie aan te vallen. ‘Denk aan het gevoel van straffeloosheid van de indringers’, zei Zelenski in een video op Telegram. ‘Ik heb vandaag van geen enkele wereldleider een reactie gehoord... geen woord, alsof de westerse leiders vanavond zijn opgelost.’

Rusland wil zijn militaire activiteiten in Oekraïne uitbreiden met aanvallen op de Oekraïense wapenindustrie, zei de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov zondag. ‘Als onderdeel van de opdracht om Oekraïne te demilitariseren, zullen de troepen de Oekraïense defensie-industrie met precisiewapens bestoken.’

Zelenski wijst op de duizenden mensen die in de fabrieken werken, in steden met honderdduizenden mensen in de buurt. ‘De brutaliteit van de agressor is een duidelijk signaal aan het westen dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd niet voldoende zijn’, aldus de president.

Moskou zei Oekraïne vooraf te waarschuwen voor de aanvallen om werknemers in Oekraïense defensiebedrijven de kans te geven zichzelf in veiligheid te brengen. Wanneer de aanval precies zal plaatsvinden, is onduidelijk.