Dekker: we hopen dat minister eindbedrag van tv-avond verdubbelt

Schreinemacher schuift maandag aan bij Pauw en Eva Jinek, die dan het programma Samen in Actie voor Oekraïne presenteren. Daarin zullen ook andere politici te gast zijn en "echte mensen" die een link hebben met Oekraïne: mensen die familie in dat land hebben wonen bijvoorbeeld of die vluchtelingen helpen.

Hoewel het nog niet zeker is of Schreinemacher iets aan het via donaties en benefietacties opgehaalde bedrag zal toevoegen, hopen Pauw en Dekker daar dus wel op. Volgens Pauw schuift de minister niet voor niks aan. Hij verwacht dat ze "niet met lege handen" zal komen. En Dekker zei in een boodschap gericht tot de minister: "We verwachten dat je het eindbedrag gaat verdubbelen, dat zouden we erg waarderen."

Het programma Samen in Actie voor Oekraïne wordt maandag vanaf 20.30 uur tegelijkertijd op NPO1, RTL4 en SBS6 uitgezonden. Bekende Nederlanders nemen plaats in het belpanel om telefonisch donaties in ontvangst te nemen.