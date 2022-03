Groot-Brittannië geeft 91,5 miljoen euro extra aan Oekraïne

Het extra geld, dat via de Wereldbank wordt verstrekt, komt bovenop de 220 miljoen pond (266,5 miljoen euro) aan eerder toegezegde hulp aan Oekraïne, aldus Downing Street. De middelen worden gebruikt om belangrijke staatsfuncties in stand te houden. ‘Hoewel alleen Poetin het lijden in Oekraïne volledig kan beëindigen, zal de nieuwe financiering van vandaag degenen blijven helpen die worden geconfronteerd met de verslechterende humanitaire situatie’, zei Johnson.

De Britse leider ontvangt maandag Mark Rutte en de Canadese premier Justin Trudeau en bezoekt een Royal Air Force-basis voordat een gezamenlijke persconferentie wordt gehouden. Dinsdag ontmoet Johnson de leiders van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slowakije. De bijeenkomsten maken deel uit van een zespuntenplan dat het kantoor van Johnson op zaterdag onthulde en dat is bedoeld om de Russische invasie van Oekraïne te laten mislukken.