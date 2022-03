Duizenden steunen Oekraïners door Airbnb te boeken zonder te gaan

Duizenden mensen uit de hele wereld mensen hebben een nieuwe manier gevonden om Oekraïners financieel te steunen nu hun land wordt aangevallen door Rusland: Airbnb-accommodaties boeken die ze niet van plan zijn te gebruiken. Alleen al op woensdag en donderdag werden meer dan 61.000 nachten geboekt in Oekraïne van over de hele wereld. Die boekingen brachten bijna 2 miljoen dollar op (ongeveer 1.83 miljoen euro), verklaarde Airbnb zaterdag.

Het idee verspreidde zich de afgelopen dagen via sociale media en werkt als volgt: mensen boeken vanuit het buitenland een accommodatie en laten vervolgens de hosts weten dat de boeking slechts een gebaar van solidariteit is en dat ze niet van plan zijn te verschijnen. De host checkt de gast vervolgens wel in en wordt binnen 24 uur betaald. Airbnb ziet voorlopig af van alle host- en gasttoeslagen in Oekraïne.