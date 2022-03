Benefietconcert in Concertgebouw brengt ruim 100.000 euro op

Het benefietconcert van Oekraïense en Russische musici in het Amsterdamse Concertgebouw zondagavond heeft 101.020 euro opgebracht. Het geld gaat naar Giro555. De hulporganisaties achter Giro555 bieden met het geld noodhulp zoals onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan getroffen Oekraïners.

Het door de Oekraïense pianiste Anna Fedorova en de Russische celliste Maya Fridman georganiseerde concert werd bijgewoond door ruim 2000 bezoekers. De Grote Zaal werd blauw-geel verlicht, in de kleuren van de Oekraïense vlag. Door met de Russische Fridman op te treden wilde Fedorova "de verbindende kracht van muziek laten zien en oproepen tot vrede". Eerder zei ze: "Met mijn Oekraïense en Russische afkomst is deze oorlog een onvoorstelbare nachtmerrie die werkelijkheid is geworden."

Ook violiste Liza Ferschtman, dochter van Russische musici, de Georgische pianiste Nino Gvetadze en de Nederlandse celliste Quirine Viersen, mede-opgeleid door vader Ferschtman, waren van de partij. De musici werden begeleid door Camerata RCO, een ensemble bestaande uit leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.