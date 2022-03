TikTok beperkt gebruik in Rusland

Videodienst TikTok stopt in Rusland met livestreaming en het uploaden van nieuwe content. TikTok, dat eigendom is van het Chinese ByteDance, doet dit naar aanleiding van nieuwe wetgeving waarmee de regering kritische informatie over de oorlog in Oekraïne wil tegenhouden.

De wet maakt het mogelijk om jarenlange gevangenisstraffen op te leggen aan mensen die ‘nepnieuws’ verspreiden over het Russische leger of die oproepen tot sancties tegen Rusland.

TikTok is vooral populair onder tieners. Vorig jaar telde de dienst een miljard gebruikers.