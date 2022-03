Nicht van Marine Le Pen stapt over naar rechtsere Eric Zemmour

Marechal, zelf een bekende politica, verklaarde haar voorkeur voor Zemmour boven haar eigen tante in de Franse krant Valeurs Actuelles: ‘Ik steun de kandidaat die volgens mij het best gepositioneerd is, wiens ideeën ik altijd heb gesteund, om hem naar de overwinning te volgen.’

Marechal verliet vijf jaar geleden het politieke leven nadat ze sleutelposities had bekleed in de eurosceptische Rassemblement Nationale van Le Pen. Haar overstap naar het kamp van Zemmour zal worden gezien als schadelijk voor Le Pen, die in opiniepeilingen Zemmour niet altijd voor blijft.

In een zaterdag gepubliceerde peiling door het bureau Ipsos-Sopra-Steria stond Le Pen op 14,5 procent en Zemmour op 13 procent. De huidige president Emmanuel Macron ligt volgens de peiling op koers om met 30,5 procent de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te winnen.