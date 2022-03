Russische banken werken aan nieuwe passen met Chinees systeem

Russische banken zijn van plan om nieuwe bankpassen uit te geven met behulp van het Chinese UnionPay-systeem. Op die manier zouden Russen toch nog in tal van landen betalingen kunnen uitvoeren, ondanks dat creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard al hun activiteiten in Rusland staken vanwege de oorlog in Oekraïne.

Door die stap van de creditcardmaatschappijen werken al hun creditcards die in Rusland zijn uitgegeven straks niet langer in het buitenland. Passen die zijn uitgegeven door Visa en Mastercard buiten Rusland werken dan ook niet meer in het land.

Volgens Sberbank, de grootste bank van Rusland, zou er voor de nieuwe alternatieve kaarten een koppeling gemaakt moeten worden tussen het Russische betaalsysteem Mir en het Chinese UnionPay, dat actief is 180 landen en regio’s. Het financiële concern is hier inmiddels mee bezig, maar wanneer de nieuwe passen precies beschikbaar kunnen komen is nog niet bekend.

Cash

Verder heeft Alfa Bank aangegeven ‘reeds bezig’ te zijn met het uitbrengen van nieuwe kaarten. Volgens Russische media overwegen onder meer Rosbank en Tinkoff Bank eveneens nieuwe passen.

De Russische centrale bank raadt Russen voorlopig aan om als ze in het buitenland zijn contant geld te gebruiken. Wie een kaart heeft die werkt via het Russische Mir-systeem zou hiermee ook nog steeds kunnen betalen in Turkije, Vietnam, Armenië, Belarus, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en de regio’s Zuid-Ossetië en Abchazië.