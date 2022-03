Oorlog in Oekraïne en rentebesluit ECB bepalen nieuwe beursweek

De beurshandel wordt komende week waarschijnlijk opnieuw vooral gedomineerd door de oorlog in Oekraïne en de zorgen bij beleggers over de impact van het conflict op de wereldeconomie. Ook staat er een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op het programma en er komen nog enkele bedrijven met hun jaarresultaten.

De beurzen gingen vorige week al fors omlaag door de escalatie van de oorlog en de economische sancties tegen Rusland. Vrijdag nog schrokken beleggers flink van de Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne, met als gevolg dat de AEX-index in Amsterdam wel 4,8 procent kelderde. De prijzen van grondstoffen zoals olie, metalen en ook tarwe gingen juist hard omhoog.

Verder hebben veel bedrijven aangekondigd om zich terug te trekken uit Rusland of ten minste hun huidige activiteiten daar voorlopig stil te leggen. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva heeft dit weekend aangegeven dat het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne en alle maatregelen die worden genomen waarschijnlijk grote gevolgen zullen hebben voor de wereldeconomie.

ECB

Door het conflict staan ook de beleidsmakers van de ECB voor een lastige afweging. ‘De ECB zit een beetje in een spagaat’, zo verwoordt econoom Ulrike Kastens van vermogensbeheerder DWS het. Enerzijds is het zo dat de olieprijzen door de oorlog in rap tempo verder zijn opgelopen en de toch al hoge inflatie flink kunnen aanjagen. Daardoor is de druk op de centrale bank om te stoppen met zijn steun voor de Europese economie groter geworden. Anderzijds kunnen alle economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog niet helemaal worden ingeschat. Dat laatste maakt het lastig om knopen door te hakken.

Er zijn ook nog andere zaken die beleggers bezighouden. De Chinese regering heeft bijvoorbeeld bekendgemaakt voor 2022 te mikken op een economische groei van 5,5 procent. Dat is het laagste percentage in meer dan dertig jaar tijd en volgens economen zal het zelfs een hele opgave worden om aan deze groeidoelstelling te voldoen. Verder staan er in meerdere landen komende dagen nog updates over de inflatie en industriële productie in de agenda. Door de flink gestegen prijsniveau’s en logistieke verstoringen tijdens de coronapandemie is er extra veel aandacht voor deze cijfers.

De meeste grote bedrijven hebben afgelopen weken al een kijkje in de boeken gegeven. Van de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen wordt wel nog uitgekeken naar de resultaten van baggeraar Boskalis en sportschoolketen Basic-Fit. Ook worden er in de nieuwe beursweek cijfers van onder meer Adidas en Deutsche Post DHL verwacht.