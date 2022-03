Poolse president neemt Oekraïense vluchtelingen ‘in huis’

De Poolse president Andrzej Duda heeft op initiatief van zijn vrouw Agata Oekraïense vluchtelingen onderdak aangeboden in officiële residenties van het staatshoofd. In twee villa’s die tot de ambtswoningen van de president behoren, zijn vluchtelingen ondergebracht. Agata gaat er snel een kijkje nemen, berichtte staatspersbureau PAP.

Het is nog onduidelijk om welke ambtswoningen het precies gaat. Het Poolse staatshoofd heeft twee paleizen in de hoofdstad en vier ambtswoningen elders, inclusief een villa op het schiereiland Hel in de Oostzee ten noorden van Dansk en een woning in de wintersportplaats Wisla, vlakbij de Tsjechische grens.