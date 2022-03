RIVM meldt iets minder nieuwe coronagevallen dan zaterdag

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 374.507 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 53.501 nieuwe gevallen per dag. Afgelopen vrijdag schoot zoals voorspeld het aantal coronagevallen weer omhoog, en werd met 63.828 gevallen het hoogste aantal sinds 12 februari gemeld.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen in Amsterdam vastgesteld, namelijk 1839 gevallen. Ook in steden waar carnaval is gevierd zijn veel besmettingen geregistreerd. Zo waren er in Den Bosch 1747 nieuwe gevallen, in Maastricht 1685 en in Breda 1471. In Utrecht werden 1433 besmettingen gemeld.

Het RIVM meldt zondag 4 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet perse dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Zaterdag registreerde het instituut negen mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.