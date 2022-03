Meeste door KLM opgehaalde Oekraïners blijven niet in Nederland

Het overgrote deel van de 278 gestrande Oekraïners die KLM heeft opgehaald uit de Dominicaanse Republiek, blijft niet in Nederland. De meeste mensen uit de vlucht hebben ervoor gekozen om door te reizen naar Polen of Oekraïne, laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten.

Het gaat om Oekraïense vakantiegangers die niet meer naar huis konden door de oorlog in Oekraïne. Zaterdagmiddag zijn ze op Schiphol geland, meldde NH Nieuws al. Een woordvoerster van KLM legt uit dat het om een eenmalige actie gaat. KLM hoorde dat veel Oekraïners waren gestrand en had toevallig zelf nog een vliegtuig in de buurt staan. Dat toestel was in Trinidad en Tobago achtergebleven voor een reparatie en zou eigenlijk leeg naar Nederland terugvliegen. Toen is contact gezocht met een plaatselijke Oekraïense ambassade en bood KLM aan mensen mee te nemen naar Europa.

Verspreid over de wereld zijn er waarschijnlijk nog veel meer Oekraïense en ook Russische reizigers die terug willen naar huis maar dit niet kunnen door de oorlog en sancties richting de Russische luchtvaart. Volgens de zegsvrouw van KLM komt het alleen niet vaak voor dat er zomaar een toestel ergens leeg in de buurt staat. Als er een vraag zou komen om nog een keer gestrande reizigers mee te nemen zou het ‘aan de omstandigheden’ liggen of KLM kan helpen.

Volgens de IND mogen de Oekraïners die met de vlucht zijn meegekomen voorlopig ook in Nederland blijven als ze dat willen. Dan zouden ze bijvoorbeeld bij familie of kennissen kunnen logeren. Ook kunnen ze onderdak krijgen in een opvang bij Harskamp in de gemeente Ede. Of er ook mensen zijn uit de vlucht die bij nader inzien toch voor die laatste optie hebben gekozen, kan een woordvoerster van de IND niet aangeven.