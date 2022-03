Aardbeving met kracht van 2.1 bij Zeerijp

In de buurt van het Groningse dorp Zeerijp is zondagmiddag rond 14.15 uur een aardbeving geweest met een kracht van 2.1, meldt het KNMI. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte.

Het is nog onbekend of er schade is ontstaan in het gebied. Op Twitter melden diverse mensen dat ze de aardbeving hebben gevoeld.

In oktober en november vorig jaar werden in de provincie Groningen ook diverse aardbevingen gemeld, waarvan meerdere in Zeerijp. Ze worden veroorzaakt door de gaswinning in de regio.