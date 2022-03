Poetin belt opnieuw met Macron

Aanleiding voor het gesprek was volgens het Élysée de waarschuwing van de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat Poetin de haven van Odessa wil bombarderen. Odessa is de grootste havenstad van Oekraïne. Op welke informatie de waarschuwing van Zelenski is gebaseerd, is niet bekend.

Het is de vierde keer sinds de invasie op 24 februari dat Macron en Poetin elkaar bellen. De vorige keer was donderdag. Dat telefoongesprek duurde anderhalf uur. Na afloop zei de Franse president dat Poetin heel Oekraïne wil veroveren en dat het ergste nog moet komen.

Eerder op zondag sprak Poetin al met de Turkse president Erdogan. In dat gesprek riep Erdogan de Russische president op tot een wapenstilstand in Oekraïne. Poetin zei dit alleen te willen als Oekraïne ‘stopt met vechten’.