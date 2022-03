Hoekstra: levering Poolse gevechtsvliegtuigen ‘te billijken’

Het is te rechtvaardigen dat Polen werkt aan de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne, zegt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Dat Polen dit overweegt, noemde de bewindsman in het programma Buitenhof ‘te billijken’, maar het is wel belangrijk dat ‘de NAVO als entiteit’ geen onderdeel wordt van het conflict in Oekraïne.

‘Ik vind dat een land dat zich in een situatie bevindt als Oekraïne, het recht heeft zichzelf te verdedigen’, aldus Hoekstra. ‘Dat ligt ook ten grondslag aan de Nederlandse beslissing om in te zetten op wapenleveranties van allerlei categorieën.’ Zo’n besluit is voor Nederland niet gebruikelijk, benadrukt hij. ‘Het is aan elk land om een eigen afweging te maken’, zegt de bewindsman over de Poolse plannen.

Het is onzeker hoe Poetin zal reageren als Polen besluit de straaljagers te leveren. De Russische president ziet de wapenleveranties van NAVO-landen al als westerse bemoeienis met het conflict. En als Polen inderdaad vliegtuigen stuurt, gaat de lidstaat een stuk verder dan met eerdere leveranties. Hoekstra tekent daar wel bij aan dat ‘we ons moeten realiseren wat hier aan de hand is en wie hier het initiatief toe genomen heeft.’

Het is niet zo dat er meerdere partijen evenveel schuld hebben, benadrukt hij. ‘Rusland is gewoon een oorlog gestart. Dat is cruciaal.’