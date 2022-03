‘Brexitboegbeeld’ Nigel Farage wil referendum klimaatuitgaven

Een van de drijvende krachten achter het vertrek van de Britten uit de Europese Unie, Nigel Farage, eist nu een referendum over de ‘catastrofale uitgaven’ die de regering wil doen om de uitstoot van broeikasgasgassen tot nul terug te brengen voor 2050, het regeringsplan ‘Net Zero’. Volgens de krant The Daily Mail lanceert Farage een politieke beweging, Britain Means Business, die ijvert voor een referendum over de ‘groene’ uitgaven. Hij doet dat samen met een andere voormalige brexitactivist, Richard Tice.

De maatregelen om ‘Net Zero’ te bereiken zouden volgens deskundigen het land meer dan 1500 miljard euro kunnen gaan kosten. Volgens Farage is daar ‘door de politieke klasse in Londen’ nooit een serieus debat over gevoerd, terwijl het de economie zou ruïneren. Farage ziet ook een verband tussen het voor hem succesvolle referendum over de brexit in 2016 en de klimaatdoelen. In zijn ogen behoren de voorstanders van lidmaatschap van de EU tot dezelfde ‘elitaire zeloten’ die nu uitgaven voor klimaatdoelen toejuichen en ‘zich zélf geen zorgen hoeven maken hoe ze hun gasrekening moeten betalen’.

De Britse media en politiek verwachtten destijds over het algemeen niet dat er een meerderheid mogelijk zou zijn voor de brexit in het referendum van 23 juni 2016. De ‘brexiteers’ wonnen echter met bijna 52 procent van de stemmen en 48 procent stemde voor EU-lidmaatschap. Groot-Brittannië verliet na 47 jaar lidmaatschap eind januari 2020 de unie.