Honderden lopen mee met Vredesmars voor Oekraïne in Roermond

Vele honderden mensen lopen zondagmiddag mee met de zogenoemde Vredesmars voor Oekraïne in Roermond. De demonstranten worden voorafgaand aan de stille tocht onder meer toegesproken door locoburgemeester Marianne Smitsmans (GroenLinks) en leggen een krans bij het bordes van het stadhuis op de Markt. Het Oekraïense volkslied wordt gezongen, waarna één minuut stilte in acht wordt genomen. Ook spreekt een Oekraïense vrouw de menigte toe.

De stoet draagt onder meer geel-blauwe Oekraïense vlaggen mee en trekt vanaf de Markt door de binnenstad van Roermond. Veel mensen dragen rozen mee. De organisatie hoopt met deze manifestatie een ‘krachtige boodschap van vrede’ uit te dragen, maar ook een ‘signaal van medeleven, tolerantie en verdraagzaamheid’.

‘Sinds vorige week donderdag is er een nieuwe realiteit in ons Europa. Veiligheid en stabiliteit zien er opeens heel anders uit. Een gitzwarte bladzijde in onze geschiedenis’, aldus locoburgemeester Smitsmans. ‘Wat betekent deze oorlog voor onze veiligheid en leven? Inwoners bieden ruimte aan voor de opvang van vluchtelingen. Inwoners bellen dat ze nog een kamer overhebben. Hartverwarmend’, vindt ze.