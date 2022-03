Pro-Russische rebellen melden evacuatie 300 mensen uit Marioepol

De pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne hebben naar eigen zeggen driehonderd burgers uit Marioepol kunnen evacueren ondanks ‘provocaties van Oekraïense nationalisten’. Die belagen de humanitaire corridors volgens de pro-Russische rebellen die hun hoofdkwartier in Donetsk hebben.

De geëvacueerde burgers konden Marioepol en buitenwijken van die stad volgens Russische media verlaten in oostelijke richting naar het district Novoazovski. Zaterdag mislukten de evacuaties. Volgens de Oekraïense autoriteiten doordat Russische militairen en milities geen wapenstilstand in acht namen. Volgens de Russische zijde kwam dat doordat radicale ‘Oekraïense nationalisten’ de evacuaties dwarsboomden. Een militieleider uit Donetsk, Edoeard Basoerin, riep de Oekraïense militaire bevelhebbers op hun ondergeschikten op te dragen de routes voor de uittocht met rust te laten en niet te blokkeren.

