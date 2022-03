Meerdere gewonden door schietincident in Vinkeveen

Op beelden van de nacht is te zien dat er veel politie en ambulance aanwezig was bij het Leonardo Hotel in Vinkeveen. In dat hotel was tot 04.00 uur het feest Avec Toi aan de gang. Een woordvoerder van het hotel wilde vooralsnog niet reageren. Ook is nog onduidelijk of er een verband is tussen het feest en het geweld.

Er is onderzoek ingesteld naar wat er is gebeurd en agenten spreken met getuigen. De politie verwacht aan het einde van de ochtend met meer informatie te komen.