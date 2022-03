Britse inlichtingendienst: Russen richten zich op steden

Het Oekraïense verzet zorgt er nog steeds voor dat de Russische opmars wordt vertraagd, zegt de inlichtingendienst. ‘De omvang en de kracht van het Oekraïense verzet blijft Rusland verrassen.’

De militaire dienst vergelijkt de Russische tactiek met hun aanpak tijdens militaire acties in Tsjetsjenië in 1999 en Syrië in 2016. Ook toen werden dichtbevolkte, stedelijke gebieden via zowel de lucht als de grond aangevallen. Rusland ontkent nog steeds dat het zich ook op stedelijke gebieden richt.