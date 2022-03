WHO bevestigt fatale aanvallen op zorgfaciliteiten in Oekraïne

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bevestigd dat er aanvallen zijn geweest op meerdere zorgfaciliteiten in Oekraïne. Daarbij zijn zeker zes doden en elf gewonden gevallen. De WHO onderzoekt momenteel nog meer meldingen.

De WHO liet woensdag weten berichten over aanvallen op ziekenhuizen en andere zorgfaciliteiten in Oekraïne te onderzoeken. Het enige bevestigde geval was toen een aanval waarbij een ziekenhuis in Zjitomir, 140 kilometer ten westen van Kiev, onder vuur kwam te liggen en vier mensen werden gedood.

De WHO veroordeelt de aanvallen. ‘Zorgfaciliteiten, medewerkers en patiënten zijn geen doelwit’, stelt de organisatie. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus benadrukt in een tweet dat aanvallen op gezondheidsfaciliteiten ‘de medische neutraliteit en het internationaal humanitair recht’ schenden.