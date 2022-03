Oekraïne claimt dat 11.000 Russen zijn gesneuveld

Sinds de Russische inval in Oekraïne op 24 februari begon, zijn meer dan 11.000 Russische soldaten gesneuveld volgens de Oekraïense generale staf. Die gaf geen informatie over eigen verliezen. In Moskou werd afgelopen week gesproken over circa vijfhonderd omgekomen Russische militairen.

Rusland stelt dat het Oekraïne militair wil uitschakelen en inmiddels 2200 militaire doelwitten heeft vernietigd. President Vladimir Poetin zei zaterdag dat vrijwel de gehele Oekraïense militaire infrastructuur is verwoest.