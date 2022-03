Oekraïense regio Soemi ligt opnieuw onder vuur

Russische troepen hebben zaterdag in de regio Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, de steden Soemi en Lebedin opnieuw onder vuur genomen. Dat meldde Dmitri Zjivitski, het hoofd van de regionale regering, in de nacht van zaterdag op zondag op Telegram.

De Russische luchtmacht vernietigde zaterdag in de kleine stad Ochtirka een opslagplaats voor levensmiddelen en bouwmaterialen en een parkeerplaats, aldus de bestuurder. Vrijdag was al een warmtekrachtcentrale verwoest. Daarbij kwamen vijf medewerkers om het leven. De verwarming in de stad is uitgevallen en er zijn ook water- en stroomonderbrekingen.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat in Ochtirka zeventig Oekraïense soldaten werden gedood door Russische troepen. De informatie kan niet onafhankelijk bevestigd worden.