Burgemeester Marioepol spreekt van humanitaire blokkade

Inwoners zitten in de kou omdat de op elektriciteit aangedreven verwarmingsinstallaties zijn uitgevallen, ook de mobiele communicatie is buiten werking. De hoofdwaterleiding is afgesloten en na vijf dagen oorlogsvoering is de reserve watervoorziening volgens de burgemeester verloren gegaan. Hij beschuldigt de Russen ervan zeer methodisch te werk te gaan door alle bevoorrading richting Marioepol af te sluiten en de druk op de stad op te voeren.

Inwoners van de belegerde havenstad kregen zaterdagmorgen enkele uren de kans om de stad te verlaten. Russische troepen hadden het vuren gestaakt, zodat ‘humanitaire corridors’ ingericht konden worden voor de burgerbevolking, maakte het Russische ministerie van Defensie bekend. Maar volgens de Oekraïners zouden de beschietingen gewoon door zijn gedaan.

Bojtsjenko beschuldigde de Russen ervan te hebben geschoten op bussen die mensen uit de stad moesten evacueren. Van de vijftig volgetankte bussen waren er nog maar twintig over, zei de burgemeester. ‘Misschien hebben we geen bussen tot de volgende evacuatiemogelijkheid.’ De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Bojtsjenko pleitte opnieuw voor het aanleggen van een corridor waardoor ouderen, vrouwen en kinderen de belegerde stad kunnen verlaten.