Johnson komt met zespuntenplan tegen Russische inval in Oekraïne

Voorafgaand aan ontmoetingen met premier Mark Rutte en leiders uit Canada en Centraal-Europa komende week in Londen, zei Johnson dat de invasie van de Russische president Vladimir Poetin moet mislukken. ‘Het is niet genoeg om onze steun uit te spreken voor de op regels gebaseerde internationale orde - we moeten haar verdedigen tegen een aanhoudende poging om de regels met militair geweld te herschrijven’, zei Johnson in een verklaring.

Hij somde zijn doelstellingen op, waaronder een internationale humanitaire coalitie voor Oekraïne, steun voor zijn zelfverdediging en maximalisatie van economische druk op Moskou. Johnson riep ook op tot diplomatieke wegen voor de-escalatie met volledige betrokkenheid van de Oekraïense regering, meer veiligheid in het Europees-Atlantische gebied en een einde aan de ‘sluipende normalisering’ van de Russische activiteiten in Oekraïne.