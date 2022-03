Zelenski: Elon Musk zegt meer ontvangers Starlink toe

‘Ik heb met Elon Musk gepraat. Ik ben hem dankbaar dat hij Oekraïne met woorden en daden steunt’, tweette Zelenski. Musk zei donderdag dat Starlink het enige niet-Russische communicatiesysteem was dat nog werkte in sommige delen van Oekraïne na de Russische invasie.

Eind februari schakelde Musk Starlink in voor Oekraïne. Het systeem maakt gebruik van satellieten waardoor grondkabels niet nodig zijn. Wel is een ontvanger vereist. SpaceX heeft inmiddels 1900 satellieten in een baan rond de aarde gebracht voor de dienst. Daarmee wil het bedrijf van Musk breedbandinternet kunnen aanbieden in afgelegen gebieden, waar bijvoorbeeld geen glasvezelnetwerken liggen.