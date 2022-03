Everon Jackson Hooi was dit seizoen De Mol

Bij de ontknoping van het spelprogramma Wie is de Mol? is zaterdagavond bekend geworden dat Everon Jackson Hooi dit seizoen De Mol was. Tijdens de live-uitzending ontmaskerde acteur Hooi zichzelf. Hij had nooit verwacht dat hij zijn rol geheim kon houden.

Everon Jackson Hooi volgt met zijn rol als De Mol actrice Renée Fokker op. Fresia Cousiño Arias en Kim-Lian van der Meij waren de andere twee finalisten. Normaliter is de ontknoping van Wie is de Mol? bij VondelCS in het Amsterdamse Vondelpark, maar dit jaar was de finale in Theater Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Dit seizoen speelde het programma zich af in Albanië. Ook presentatrice Hila Noorzai, journalist Welmoed Sijtsma, journalist Arno Kantelberg, presentator Sahil Amar Aïssa, operazangeres Laetitia Gerards, zangeres Suzanne Klemann en rapper Glen Faria deden mee aan de zoektocht naar De Mol.