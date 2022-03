Krant: Westen wil Zelenski helpen met opzetten regering in exile

Bondgenoten van Oekraïne plannen op de achtergrond hoe ze kunnen helpen bij het opzetten en ondersteunen van een Oekraïense regering in ballingschap, die vanuit Polen guerrilla-operaties tegen de Russische bezetters zou kunnen leiden. Dat meldt zaterdag de Amerikaanse krant The Washington Post op basis van interviews met verschillende Amerikaanse en Europese functionarissen.

De plannen hebben als uitgangspunt een Russische militaire overwinning waarvan nog geen sprake is, maar die wel waarschijnlijk lijkt, schrijft de krant. ‘We zijn nu bezig met plannen voor elke mogelijkheid, inclusief een scenario waarin (de Oekraïense president) Zelenski een regering in ballingschap opricht in Polen’, zei een Amerikaanse overheidsfunctionaris, die net als anderen op voorwaarde van anonimiteit met de krant sprak.

Een hoge Oekraïense functionaris bevestigde tegen The Washington Post dat Zelenski met Amerikaanse functionarissen besproken heeft of hij naar het westen moet verhuizen, of naar een veiligere plek dichterbij de grens met Polen, zoals de stad Lviv. Maar Zelenski ‘blijft in Kiev en heeft zijn burgers verzekerd dat hij niet weggaat’, zei ze. Wel heeft Zelenski’s veiligheidsdienst ‘plannen klaar om hem en leden van zijn kabinet snel te verhuizen. Maar tot nu toe heeft hij geweigerd te gaan.’