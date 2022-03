Frankrijk verwijt VK gebrek aan humaniteit tegenover Oekraïners

Frankrijk heeft het Verenigd Koninkrijk zaterdag beschuldigd van inadequaat handelen en gebrek aan medemenselijkheid ten aanzien van Oekraïners die zich in Calais aandienen om door te reizen naar familie in het Verenigd Koninkrijk. De Fransen vinden de reactie van Londen op hun komst ‘totaal ongepast’ en getuigen van een ‘gebrek aan humaniteit’.

Dat schreef de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin aan zijn Britse collega Priti Patel. Persbureau AFP kreeg inzage in de brief. Daarin wordt het VK opgeroepen snel een consulaire vertegenwoordiging op te zetten in Calais om visa te verstrekken, in elk geval zolang de crisis in Oekraïne duurt.

Volgens Darmanin meldden in de voorbije dagen zeker 400 Oekraïense vluchtelingen zich bij de douane voor de overtocht. Ongeveer 150 van hen werden weggestuurd om een visum te gaan aanvragen in Parijs of Brussel.