VS roepen burgers op Rusland onmiddellijk te verlaten

‘Amerikaanse burgers moeten Rusland onmiddellijk verlaten’, schrijft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag op zijn website. ‘Reis niet naar Rusland, vanwege de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanval op Oekraïne door Russische strijdkrachten.’ En: ‘Bovendien is er in heel Rusland de mogelijkheid van intimidatie van buitenlanders, onder meer door regelgeving die specifiek tegen buitenlanders is gericht.’