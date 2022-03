Israëlische premier ontmoet Poetin en biedt aan te bemiddelen

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft zaterdag in Moskou een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin om de Oekraïne-crisis te bespreken. Volgens zijn woordvoerder bood Bennet tijdens de ontmoeting aan te bemiddelen in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Het is onduidelijk hoe Poetin daarop heeft gereageerd.