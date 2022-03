Al meer dan 350 burgerdoden in Oekraïne volgens VN

Er zijn al minstens 351 burgers gedood in Oekraïne sinds de Russische troepen binnenvielen, zegt een VN-controlemissie. Op zaterdag vielen er 24 doden en nog eens 707 gewonden, hoewel de werkelijke aantallen waarschijnlijk ‘aanzienlijk hoger’ zijn, aldus de VN. Zo sprak de Oekraïense regering woensdag al van 2000 omgekomen burgers.

De meeste burgerslachtoffers zijn veroorzaakt door zware artillerie, raketten en luchtaanvallen, zegt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet. Dat de werkelijke aantallen zo goed als zeker hoger zijn, komt doordat ‘de ontvangst van informatie van sommige locaties waar intensieve vijandelijkheden gaande waren, vertraging heeft opgelopen en veel rapporten nog steeds op bevestiging wachten’, zei ze.

Zo moeten volgens de VN nog honderden burgerslachtoffers in de stad Volnovacha worden bevestigd. In die door Russische troepen omsingelde stad in Oost-Oekraïne worden nog pogingen ondernomen een ​​veilige evacuatiecorridor te openen.